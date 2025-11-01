La Fiscalía de Jalisco colabora en las investigaciones para tratar de localizar a los dos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, a cargo de Omar García Harfuch, que desaparecieron este martes y cuyo vehículo fue localizado con impactos de bala y manchas de sangre en el fraccionamiento Virreyes, en Zapopan.

La carpeta de investigación está a cargo de la Fiscalía General de la República.

Pese a que en la zona donde ocurrió la desaparición de los dos agentes se han registrado otros hechos similares, las autoridades señalan que se trata de coincidencias.