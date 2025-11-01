La Fiscalía de Jalisco colabora en las investigaciones para tratar de localizar a los dos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, a cargo de Omar García Harfuch, que desaparecieron este martes y cuyo vehículo fue localizado con impactos de bala y manchas de sangre en el fraccionamiento Virreyes, en Zapopan.
La carpeta de investigación está a cargo de la Fiscalía General de la República.
Pese a que en la zona donde ocurrió la desaparición de los dos agentes se han registrado otros hechos similares, las autoridades señalan que se trata de coincidencias.
Fiscalía Jalisco apoya en la búsqueda de los dos agentes federales desaparecidos
La Fiscalía de Jalisco colabora en las investigaciones para tratar de localizar a los dos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, a cargo de Omar García Harfuch, que desaparecieron este martes y cuyo vehículo fue localizado con impactos de bala y manchas de sangre en el fraccionamiento Virreyes, en Zapopan.