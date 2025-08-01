Fuertes lluvias e inundaciones en el norte de Pakistán provocaron al menos 200 muertes en las últimas 24 horas, informan autoridades locales.

Los aguaceros, que destruyeron casas, escuelas y caminos, dejan decenas de aldeas bajo el lodo.

Las labores de rescate se complican por la geografía montañosa y la falta de acceso, por lo que el número de víctimas podría aumentar.

Pakistán, considerado uno de los países más vulnerables al cambio climático, enfrenta cada vez con mayor frecuencia fenómenos extremos como inundaciones, deshielos y sequías.