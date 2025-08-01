Estados Unidos ha movilizado más de 4 mil marines hacia aguas de América Latina y el Caribe como parte de una estrategia reforzada contra cárteles de la droga, revela la prensa estadounidense.

El acción incluye también un submarino nuclear, un avión, varios destructores y un crucero de misiles guiados.

Fuentes del Pentágono señalaron que se trata de una “demostración de fuerza” para enfrentar amenazas de organizaciones narcoterroristas, aunque el movimiento otorga flexibilidad al presidente Donald Trump para ordenar posibles operaciones militares.