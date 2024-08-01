Elvis Presley, conocido como el “Rey del Rock and Roll,” fue un cantante y actor estadounidense que se convirtió en una de las figuras más icónicas y revolucionarias de la música popular del siglo XX. Nació el 8 de enero de 1935 en Tupelo, Misisipi, y falleció el 16 de agosto de 1977 en Memphis, Tennessee.

Elvis comenzó su carrera musical a mediados de los años 50, y rápidamente se destacó por su voz poderosa, su carisma en el escenario y su estilo que combinaba el rock, el blues, y el country. Su primer gran éxito fue “Heartbreak Hotel” en 1956, seguido por una serie de éxitos como “Hound Dog”, “Jailhouse Rock”, y “Love Me Tender”.

Elvis no solo revolucionó la música, sino que también rompió barreras sociales y culturales, siendo una figura clave en la popularización del rock and roll. Su estilo, marcado por movimientos provocadores y su mezcla de géneros musicales, lo convirtió en un ídolo de la juventud y un símbolo de rebelión.

Además de su carrera musical, Presley también tuvo éxito en el cine, protagonizando más de 30 películas, aunque su música siempre fue su principal legado. A lo largo de su carrera, vendió más de 500 millones de discos, y su influencia perdura en la música, la cultura y la sociedad.

Elvis Presley sigue siendo una figura emblemática cuya música y estilo han dejado una huella imborrable en la historia, siendo reconocido mundialmente como una de las mayores leyendas de la música.