La Secretaría de Transporte de Jalisco presentó a representantes de conductores de plataformas digitales los avances del nuevo patio vehicular que se construye en el Aeropuerto de Guadalajara, obra que registra un avance del 85 por ciento.

El titular de la dependencia, Diego Monraz, informó que el espacio contará con más de 60 cajones de estacionamiento, baños, vigilancia las 24 horas, Internet y un área de espera techada para operadores.

Además, explicó que los pasajeros serán trasladados desde la terminal aérea hasta el patio mediante autobuses eléctricos operados por SITEUR.

Representantes de los choferes manifestaron una postura favorable al proyecto y acordaron presentar observaciones al reglamento correspondiente.

La SETRAN informó que, una vez concluida la obra, se realizará una prueba piloto con conductores de plataformas.

Actualmente, las plataformas autorizadas para operar en Jalisco son inDive, DiDi y Uber. (Por Edgar Flores Maciel)