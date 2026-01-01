Noche violenta tuvo la Zona Metropolitana de Guadalajara con el asesinato de por lo menos tres personas en diferentes hechos.
Un hombre de unos 30 años fue asesinado a balazos en la colonia Balcones de la Cantera, en Zapopan, tras una agresión contra una vivienda en la calle Privada Esmeralda.
La víctima recibió un disparo en el rostro y murió minutos después, pese a ser trasladado a un puesto de socorros.
En un hecho distinto, un hombre y una mujer, ambos de alrededor de 25 años, fueron asesinados por sujetos armados en la colonia San Gaspar, de Tonalá, cuando se encontraban en la vía pública.
La Fiscalía del Estado de Jalisco abrió investigaciones; autoridades reportan que en San Gaspar es el tercer hecho violento en menos de una semana. (Por Edgar Flores Maciel)
Al menos tres homicidios se reportan en las últimas horas en ZMG
Noche violenta tuvo la Zona Metropolitana de Guadalajara con el asesinato de por lo menos tres personas en diferentes hechos.