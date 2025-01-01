Chucho Navarro, cuyo nombre completo era Jesús Navarro Moreno, fue un cantante, guitarrista y compositor mexicano, reconocido como uno de los fundadores del legendario trío Los Panchos. Originario de Irapuato, Guanajuato, Navarro desempeñó un papel fundamental en la creación y difusión del bolero romántico, un género que alcanzó una popularidad sin precedentes en América Latina y más allá.

Formó Los Panchos en 1944 junto con Alfredo Gil y Hernando Avilés, estableciendo un estilo único caracterizado por armonías vocales impecables y un acompañamiento de guitarras que se convirtió en sinónimo del bolero.

Navarro destacó por su voz cálida y su habilidad para interpretar canciones llenas de sentimiento, contribuyendo a éxitos como “Sin ti”, “Cielito lindo” y “Contigo”.

Su legado perdura como uno de los máximos exponentes de la música romántica y la cultura hispanoamericana, consolidándose como un ícono del género que marcó a generaciones.

Chucho Navarro nació el 20 de enero de 1913 en Irapuato, Guanajuato, México.