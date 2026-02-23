Autoridades estatales informaron que los incendios forestales registrados en las últimas horas en la zona de El Cielo, en Tlajomulco, y en el área de El Río Salado, dentro del Ejido Emiliano Zapata en Tala, fueron completamente extinguidos.

Elementos de brigadas forestales trabajaron en ambos frentes para evitar la propagación de las llamas hacia zonas sensibles.

Gracias a la pronta intervención, se logró contener el avance del fuego y minimizar afectaciones al entorno natural.

Las corporaciones destacaron la labor de los combatientes, quienes actuaron de manera coordinada para salvaguardar las áreas afectadas.

Hasta el momento no se reportan daños a viviendas ni personas lesionadas, y se mantiene vigilancia para prevenir reactivaciones. (Por Edgar Flores Maciel)