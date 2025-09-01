Este domingo Guadalajara celebró el Día Municipal de la Torta Ahogada con la instalación de 30 puestos que regalaron 25 mil en el primer cuadro de la ciudad.

El festejo fue el cuarto en celebración al platillo y reunió a miles de personas en el Paseo Alcalde, entre Pedro Moreno y Morelos.

Fueron 30 expositores gastronómicos de las tortas ahogadas los que prepararon y ofrecieron el tradicional platillo tapatío a las y los ciudadanos.