La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, sostuvo ayer reuniones con autoridades federales para dar seguimiento a temas de seguridad en el municipio.

La edil informó que se reunió con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con quien abordó el avance en las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo ocurrido en noviembre de 2025.

Previamente, Quiroz participó en un encuentro en Palacio Nacional encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo junto con alcaldes de municipios con alta incidencia delictiva, donde se revisaron estrategias para fortalecer la coordinación en materia de seguridad y atender las causas de la violencia.