Autoridades de Irán advirtieron que el precio del petróleo podría alcanzar los 200 dólares por barril ante la escalada militar en el estrecho de Ormuz.

El portavoz del Cuartel General Central de Jatam al-Anbia, Ebrahim Zolfagari, afirmó que no se permitirá que “ni un litro de petróleo” cruce esa vía en beneficio de Estados Unidos, Israel o sus aliados.

La tensión en la zona ha provocado ataques a buques petroleros y operaciones militares, mientras que el Grupo de los Siete pidió a la Agencia Internacional de la Energía considerar el uso de reservas estratégicas para estabilizar el mercado energético, donde el crudo ronda actualmente los 90 dólares por barril.