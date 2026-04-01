Pese a que no hay amenazas en su contra, la presidenta municipal de Yahualica, Wendy Limón Ruvalcaba, teme por su seguridad, luego de que hiciera públicas las dos denuncias contra la ex-alcaldesa Daniela Vázquez González por presunto daño patrimonial y conflicto de interés.

“La gente tiene mucho miedo. Y les digo a ustedes, así como a todos los que nos está escuchando, cualquier cosa que me pase los hago responsables en su totalidad a Daniela Yulemi Vázquez González y a Edgar Eduardo Vázquez González”.

Limón Ruvalcaba advierte que pronto presentará nuevas denuncias por presuntos actos de corrupción en la administración de Daniela Vázquez González. Insiste en que su hermano, actual regidor del PRI, debe ser destituido. (Por Gricelda Torres Zambrano)