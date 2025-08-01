Un hombre fue detenido como presunto responsable de provocar un incendio forestal al interior del bosque La Primavera como parte de las acciones del Operativo Estiaje 2026 del Ayuntamiento de Zapopan.

Los hechos se registraron mientras elementos de la comisaría realizaban recorridos de vigilancia en las inmediaciones del bosque, donde detectaron una columna de humo que alertó sobre un posible siniestro.

Al aproximarse, los uniformados observaron a un sujeto aparentemente iniciando el fuego, por lo que de inmediato fue asegurado y puesto bajo custodia.

Al hombre, de 44 años de edad, le fueron encontrados dos encendedores, los cuales quedaron asegurados como parte de los indicios.