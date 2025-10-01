Una mujer de 47 años resultó gravemente herida tras ser atacada a tiros durante las primeras horas de este martes en la carretera libre a Zapotlanejo, al cruce con la calle Miguel Hidalgo, en la colonia Tateposco, de Tlaquepaque.

De acuerdo con el reporte policial, la víctima presentaba heridas de bala en el cuello y la espalda. Antes de ser trasladada a la Cruz Verde, alcanzó a decir a los agentes que sujetos a bordo de un automóvil gris le dispararon mientras ella recolectaba botes de aluminio para reciclar, para luego huir con dirección hacia Zapotlanejo.

El estado de salud de la mujer fue reportado como grave, mientras que personal de la Fiscalía del Estado inició las investigaciones correspondientes. Hasta el momento no se han establecido el móvil ni la identidad de los agresores. (Por Edgar Flores Maciel)