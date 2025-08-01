El llamado Alito, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, denunció ante la Fiscalía General de la República al vocero de Morena en San Lázaro, Arturo Ávila, de enriquecimiento ilícito y nexos con el narcotráfico, pero el acusado dice que su fortuna es producto de su actividad empresarial.

Rechazó también señalamientos de Alito de que México tiene un narco gobierno.

“El único narco gobierno probado, demostrado, publicado en la página de la Casa Blanca es el del Partido Acción Nacional que es lo mismo que el ´Prian”.

Sin embargo, Arturo Ávila niega que la actitud de Alito sea para tratar de frenar el juicio de desafuero en su contra. (Por Felipe Barrera Jaramillo)