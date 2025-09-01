Bajo monitoreo están los hospitales, clínicas y pacientes contagiados de COVID-19 en todo Jalisco, ante la aparición de la nueva cepa denominada Stratus. El secretario de Salud en la entidad, Héctor Raúl Pérez Gómez, informó que en el radar tienen los casos confirmados de las últimas cuatro semanas.

“Estamos en este momento explorando efectivamente en todas las instituciones los casos que han tenido de COVID en las últimas cuatro semanas. Esta nueva cepa de COVID también pertenece a Ómicron, no tiene mayor gravedad, hemos tenido casos muy leves y les doy la cifra de los acumulados: solamente dos nuevos casos confirmados en la semana epidemiológica número 34”.

En lo que va de 2025 son 138 casos de COVID-19; el 90% corresponden a la cepa Ómicron. (Por Gustavo Cárdenas)