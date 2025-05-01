Este sábado habrá una proyección especial del primer concierto de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes; el evento será gratuito y se llevará a cabo en la plancha del Zócalo.
Autoridades de la Ciudad de México estiman la asistencia de aproximadamente 70 mil personas a la proyección programada para las 20:00 horas.
De acuerdo con los organizadores, la proyección del primer concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes es considerado un evento de gran aforo, lo que causará gran concentración de personas y posibles cierres en las calles aledañas durante esta tarde y noche.
