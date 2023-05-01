El Consejo Ciudadano para la Seguridad de la Ciudad de México llamó a extremar precauciones ante el inicio del Hot Sale 2026, que se realizará del 25 de mayo al 2 de junio.

El organismo advirtió que 83 por ciento de los fraudes se concreta mediante depósitos a cuentas personales o pagos fuera de plataformas oficiales.

Señaló que entre 2021 y 2026 se atendieron más de 11 mil reportes relacionados con compras en internet.

Las autoridades indicaron que Facebook concentra la mayoría de denuncias por fraudes, seguido de sitios apócrifos e Instagram.