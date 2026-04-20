La Coordinación Nacional de Protección Civil advirtió que este 20 de abril se prevén lluvias fuertes en Jalisco, con acumulaciones de hasta 50 milímetros, de acuerdo con reportes de la Comisión Nacional del Agua.
El pronóstico también incluye precipitaciones muy fuertes en estados como Michoacán, Guanajuato y Estado de México.
El Servicio Meteorológico Nacional alertó que estas condiciones podrían provocar crecidas de ríos, inundaciones y deslaves, además de descargas eléctricas y posible granizo.
Las lluvias estarán acompañadas por efectos de un frente frío y canales de baja presión, mientras la onda de calor persistirá en varias regiones, incluido Jalisco.
Alertan por lluvias fuertes en Jalisco este 20 de abril
