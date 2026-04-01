La delegación estadounidense encabezada por JD Vance viajó a Islamabad para participar en una segunda ronda de negociaciones con Irán, confirmó el presidente Donald Trump.

Las conversaciones buscan avanzar en el conflicto iniciado en febrero, aunque Teherán ha mostrado rechazo al diálogo.

Vance está acompañado por enviados de la Casa Blanca, tras una primera reunión sin acuerdos.

Washington mantiene como condición que Irán abandone su programa nuclear, mientras Trump dejó abierta la posibilidad de un encuentro directo si hay avances.

El proceso se desarrolla previo al vencimiento del alto al fuego temporal y en un contexto de tensiones tras el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos.