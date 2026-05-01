Investigadores de la UNAM advirtieron que el ajolote de Xochimilco continúa en peligro crítico de extinción debido al crecimiento urbano, la contaminación y la pérdida de su hábitat natural en los canales de Xochimilco.

Especialistas cuestionaron además el uso de la imagen del ajolote como símbolo promocional rumbo al Mundial de Futbol 2026, al considerar que no existe congruencia entre la difusión de su figura y las acciones de conservación.

Los expertos señalaron que factores como la descarga de aguas residuales, la introducción de especies invasoras y la construcción de infraestructura urbana han deteriorado el ecosistema donde habita este anfibio endémico de México.

También alertaron que, si no se fortalecen programas ambientales y de restauración en Xochimilco, la especie podría desaparecer en las próximas décadas.