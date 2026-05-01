Millennium (1999), de Backstreet Boys, es uno de los álbumes pop más exitosos de finales de los años 90.

Con una producción pulida y melodías pegajosas, consolidó al grupo como fenómeno mundial del pop juvenil.

Incluye éxitos como I Want It That Way, Larger Than Life y Show Me the Meaning of Being Lonely, que combinaron baladas emotivas con ritmos bailables.

El disco destacó por sus armonías vocales y su estilo accesible, logrando ventas millonarias y una enorme influencia en la era dorada de las boy bands.