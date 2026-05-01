El Gobierno de Jalisco y municipios metropolitanos intensificaron los operativos para retirar espectaculares irregulares y estructuras en riesgo en distintos corredores de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Las acciones comenzaron en la Carretera a Chapala, cerca del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, donde autoridades estatales y municipales iniciaron el retiro de 50 anuncios considerados peligrosos o fuera de reglamento.

El gobernador Pablo Lemus señaló que el objetivo es mejorar la imagen urbana y reforzar la seguridad vial de cara al Mundial de Futbol 2026.

Los operativos también se extendieron a avenidas como Américas y Patria.

Protección Civil de Tlajomulco informó que varias estructuras presentaban anomalías, falta de permisos y riesgos de colapso, especialmente durante el temporal de lluvias.

Las autoridades adelantaron que continuarán los retiros y las acciones legales contra propietarios reincidentes.