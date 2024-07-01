Tras las recientes inundaciones del temporal que han dejado 19 personas fallecidas en Jalisco, autoridades estatales alertaron sobre miles de viviendas asentadas en zonas de riesgo, principalmente en el Arroyo Seco, que atraviesa Tlaquepaque, Tlajomulco y Zapopan.

El titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Sergio Ramírez López, informó que se han detectado hasta seis mil posibles invasiones en la zona federal de ese cauce.

“Se requiere recuperar el cauce de la zona federal. Entre Tlaquepaque, Tlajomulco y Zapopan son alrededor de 6 mil invasiones en el Arroyo Seco. No todas requieren ser desalojadas, pero sí se requiere hacer la recuperación de la zona federal. Ahorita estamos trabajando con Conagua y estamos trabajando con los municipios para primero notificarles”.

Ramírez López añadió que, además, existen alrededor de 600 viviendas que deben ser desalojadas de manera inmediata debido al alto riesgo de inundaciones. (Por Marck Hernández)