El saldo trágico tras las lluvias e inundaciones del 6 al 9 de octubre en Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí es de 64 personas fallecidas, así lo informa la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez.

“En Veracruz tenemos el reporte de 29 personas fallecidas y 18 no localizadas; en el estado de Puebla, lamentablemente el reporte es de trece fallecidos y cuatro no localizados; en el estado de Hidalgo, 21 fallecidos y 43 no localizados; en el estado de San Luis Potosí una persona fallecida, lamentablemente”.

Los registros máximos de precipitaciones se reportaron el pasado 8 de octubre, con 280 milímetros en Veracruz y 286 milímetros en Puebla, causando desbordamientos en ríos y desgajamientos de cerros y laderas. (Por Arturo García Caudillo)