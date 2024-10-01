Esta semana termina el temporal 2025, el cual dejó en el 90% del territorio jalisciense precipitaciones por encima de lo normal, asegura el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Mauricio López Reyes.
“Todo parece indicar que esta semana disminuyen las lluvias de manera muy consistente y por lo tanto estaríamos terminando la temporada de lluvias 2025 aquí en el occidente de nuestro país. Esto no quiere decir que no vaya a llover, se puede presentar algún chubasco de manera muy aislada, pero de manera general ya estas precipitaciones pueden limitarse bastante”.
Aunque todavía puede haber alguna tormenta aislada, el temporal cerrará a más tardar el miércoles 15 de octubre. Por lo pronto las lluvias disminuirán considerablemente. (Por Gricelda Torres Zambrano)
