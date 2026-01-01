En lugar de asistir al Foro Económico Mundial Davos 2026, la presidenta Sheinbaum prefirió quedarse en México a defender a los narco políticos de su partido, afirma el diputado panista, Federico Döring.

“En un país que no tiene crecimiento económico, con 55 por ciento del empleo en la informalidad, un país que tiene en riesgo su tratado de libre comercio con Estados Unidos por los narcos de Morena, debería de ampliar sus opciones, debería de diversificar sus relaciones comerciales. Ella debería de estar luchando por crecimiento económico, inversión extranjera y más empleos para no depender sólo de Estados Unidos y de Donald Trump, pero lo único que le importa a ella es que sus compañeros que le ayudan a ganar elecciones con el narco no pierdan su libertad”.

Está más comprometida con regalarle nuestro petróleo a Cuba, que con impulsar el crecimiento económico del país. (Por Arturo García Caudillo)