Los tres módulos de vacunación contra el sarampión que instaló ayer la Universidad de Guadalajara son para la comunidad universitaria pero también para cualquier persona que lo solicite, indica el vicerrector académico y de investigación y ex-director de los Hospitales Civiles, Jaime Andrade Villanueva.

“El día de ayer ya se instalaron los tres primeros módulos de vacunación que esos módulos no son necesariamente para la población estudiantil. Son módulos como los que se instalaron en el covid que atenderán a la población estudiantil que puede ir cualquier persona de las colonias circunvecinas”.

Los módulo en el CUCS, CUCEA y CUTonalá estarán abiertos de nueve de la mañana a cinco de la tarde. De acuerdo al Gobierno Federal, hasta ayer 11 de noviembre, Jalisco acumulaba 184 casos, es decir, se sumaron seis nuevos. (Por Gricelda Torres Zambrano)