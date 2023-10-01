Se llevó a cabo este jueves el primer sorteo de la UEFA Champions League 2025-26, donde los 36 equipos participantes conocieron a qué rivales deberán enfrentar en las ocho jornadas de esta fase inicial, que empieza el 16 de septiembre.

Bajo el nuevo formato, el cual comenzó el año pasado, los equipos juegan ocho partidos y ya no se enfrentan a tres rivales dos veces, sino que juegan contra ocho equipos diferentes, disputando cuatro partidos en casa y cuatro fuera. Entre los duelos llamativos están los del Barcelona, que se enfrentará al cuadro del mexicano Rodrigo Huescas el Copenhague y al campeón actual el PSG, Real Madrid se medirá al Manchester City y Liverpool, Bayern Múnich al Chelsea.

La primera jornada de la Champions League se jugará entre el 16 y 18 de septiembre y la última el 28 de enero. La ronda de los 16 comenzarán el 17 de febrero y los octavos de final el 10 de marzo. La ida de los cuartos se jugará entre el 7 y 8 de abril, mientras que la de las semis serán el 28 y 29 de ese mes. La gran final está pactada para el 30 de mayo en Budapest. (Por Martín Navarro Vásquez)