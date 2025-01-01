La FIFA informó hoy que será el 10 de septiembre cuando arranque el proceso para que aficionados de todo el mundo puedan adquirir boletos para los juegos de la Copa del Mundo 2026, con sede en México, Estados Unidos y Canadá. Los primeros requisitos es que las personas al inscribirse tengan tarjetas Visa y contar con un FIFA ID. Se dio a conocer que el precio más económico en todos los juegos incluidos los 13 en México será de 60 dólares, es decir alrededor de Mil 150 pesos.

La segunda fase de venta será con sorteo anticipado de boletos previsto del 27 al 31 de octubre. De forma similar a la primera, incluirá un periodo de registro y luego un proceso de selección aleatoria. (Por Martín Navarro Vásquez)