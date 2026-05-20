Un estudiante de tercer grado de la Secundaria Número 18, en Cuernavaca, Morelos, fue asegurado por elementos de la Guardia Nacional luego de presuntamente ingresar armado al plantel y realizar un disparo dentro de la escuela.

El incidente provocó una movilización policiaca tras el reporte de docentes que escucharon la detonación. Autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas, aunque las clases fueron suspendidas mientras continúan las investigaciones.

De acuerdo con testimonios de alumnos, el menor había mostrado previamente imágenes con el arma en redes sociales.

Las autoridades buscan determinar cómo obtuvo el arma y esclarecer lo ocurrido.

El caso ocurre en medio de una creciente preocupación por incidentes con armas de fuego en escuelas mexicanas, fenómeno que especialistas vinculan con problemas de seguridad y salud mental.