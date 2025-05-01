Un tribunal de Miami emitió una sentencia condenatoria contra integrantes de la familia Weinberg y empresas vinculadas con la red del exsecretario de Seguridad federal Genaro García Luna.

La Secretaría de Hacienda informó que los implicados deberán pagar 578.5 millones de dólares por daños patrimoniales ocasionados al Estado mexicano, derivados de contratos públicos obtenidos de manera irregular y operaciones de ocultamiento de recursos.

Esta resolución se suma a sentencias previas contra García Luna y su esposa, lo que eleva el monto total recuperado a más de 3 mil millones de dólares.

El acuerdo contempla también la entrega de propiedades y otros activos ubicados en distintas jurisdicciones.