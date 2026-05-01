No hay jeringas, no hay vendas, no hay medicamentos, los baños están descompuestos, la ambulancia están parchadas con cinta plateada.

La Cruz Verde “Ernesto Arias” en Guadalajara cruza una tremenda crisis de desatención, denuncia para Notisistema, Cecilia, quien trabaja en ese lugar y lamenta la mala atención que dan a los pacientes y accidentados.

“Cruz Verde Ernesto Arias se encuentra sin personal suficiente, cuenta con carencias de material básico. Las ambulancias no sirven o se encuentran sin gasolina. Los pacientes se tienen que derivar, por lo cual sufren agresiones por parte de los ciudadanos, sin embargo son situaciones de las cuales ya están enteradas las autoridades correspondientes y hacen caso omiso de las carencias y conflictos que se viven dentro de la instalación, no contando con que se tiene que vivir con el acoso y hostigamiento laboral por parte de ciertos compañeros y directivos”.

En la Cruz Verde, Ernesto Arias, incluso se denuncia cobros extras y fuera de norma a los pacientes y familiares. (Por Gustavo Cárdenas)