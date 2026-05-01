La remoción de Julio Berdegué como secretario de Agricultura era un medida más que esperada, asegura el líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas,

“Pues a mí me parece que se tardaron en remover a el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, porque desde que anunció que lo nombrarían dije que era un personaje de ciencia, ilustrado, pero que no conocía absolutamente México, incluido su estado, de tal manera que alguien que recibe un encargo y no conoce el campo en el que debe desempeñarse pues no puede hacer un buen papel”.

Ahora el reto para la nueva titular de SADER, Columba López, es evitar un colapso estructural en el campo mexicano, ya que México tiene la realidad de un campo que ha sido tratado más como una estadística de exportación que como el motor de la soberanía del país. (Por Arturo García Caudillo)