La Junta de Coordinación Política del Senado recortó de 43 a 10 las candidaturas para ocupar la Fiscalía General de la República.

La lista paritaria incluye a cinco mujeres y cinco hombres.

Los finalistas son Luz María Zarza, Maribel Bojorges, Sandra Luz González, Ernestina Godoy, Mirna Lucía Grande, Luis Manuel Pérez de Acha, Alfredo Barrera, Hamlet García Almaguer, David Borja y Miguel Nava.

El pleno del Senado votará este martes la lista, que requiere mayoría calificada.

Si se aprueba, será enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien deberá integrar una terna para su elección definitiva por un periodo de nueve años.