Amazon planea ampliar la automatización en sus almacenes, lo que podría evitar la contratación de hasta 600 mil empleados en Estados Unidos durante la próxima década, según un reportaje de The New York Times.

Los documentos internos citados indican que la automatización permitiría reducir costos en 30 centavos por artículo y alcanzar un 75 por ciento de operaciones robotizadas.

La empresa matizó que dichas cifras reflejan proyecciones de un solo equipo y no su estrategia global, y anunció la contratación de 250 mil personas para la temporada navideña.

Amazon presentó los proyectos de robótica e inteligencia artificial Blue Jay y Eluna, enfocados en apoyar al personal y mejorar la seguridad.

Analistas de Morgan Stanley estiman que la automatización podría representar un ahorro anual de hasta 4 mil millones de dólares.