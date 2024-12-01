Una joven estudiante de enfermería perdió la vida tras un incendio ocurrido en una torre de departamentos ubicada en la Colonia San José del Castillo, en El Salto.

De acuerdo con Bomberos municipales, al llegar al sitio, el fuego ya había sido extinguido, pero dentro de una de las habitaciones encontraron el cuerpo de la joven, con quemaduras en el rostro.

Vecinos señalaron que vivía sola y que no conocían a sus familiares.

Autoridades ministeriales investigan las causas del incendio.