El programa FILMA Jalisco presentó sus incentivos 2026 con una bolsa total de 92.5 millones de pesos para fortalecer la industria audiovisual en el estado.

Entre las novedades destaca el incentivo a coproducciones internacionales, que otorgará hasta 10 millones de pesos a proyectos realizados en colaboración con socios extranjeros.

También continúa el apoyo a la industria local, con estímulos para largometrajes, cortometrajes, guiones y festivales.

Además, el esquema Cash Rebate ofrecerá reembolsos de hasta 20 millones de pesos para producciones que generen inversión en Jalisco.

Las convocatorias estarán abiertas del 2 de mayo al 12 de junio, con el objetivo de atraer proyectos, impulsar a creadores locales y posicionar al estado en el mercado global audiovisual.