El programa FILMA Jalisco presentó sus incentivos 2026 con una bolsa total de 92.5 millones de pesos para fortalecer la industria audiovisual en el estado.
Entre las novedades destaca el incentivo a coproducciones internacionales, que otorgará hasta 10 millones de pesos a proyectos realizados en colaboración con socios extranjeros.
También continúa el apoyo a la industria local, con estímulos para largometrajes, cortometrajes, guiones y festivales.
Además, el esquema Cash Rebate ofrecerá reembolsos de hasta 20 millones de pesos para producciones que generen inversión en Jalisco.
Las convocatorias estarán abiertas del 2 de mayo al 12 de junio, con el objetivo de atraer proyectos, impulsar a creadores locales y posicionar al estado en el mercado global audiovisual.
FILMA Jalisco lanza incentivos 2026 con bolsa de 92.5 mdp para producción audiovisual
El programa FILMA Jalisco presentó sus incentivos 2026 con una bolsa total de 92.5 millones de pesos para fortalecer la industria audiovisual en el estado.