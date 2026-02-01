América despertó de gran manera en la Liga MX al vencer por goleada de 4-0 al Puebla de visita en el estadio Cuauhtémoc 4-0 al iniciar la fecha 7 del Torneo de Clausura. Luego de recibir abucheos porque no caía gol, antes de ir al descanso apareció el refuerzo brasileño Raphael Veiga para marcar el primer tanto del juego; después en el segundo tiempo anotaron para completar la goleada: Isaías Violante 61′, Víctor Dávila 78′ y Raúl Zúñiga 87′.

Por su parte un gol en instantes finales le dio la victoria al Pachuca de visita 2-1 a Tigres en el estadio El Volcán.

Ozziel Herrera puso en ventaja a los del Norte, pero los Tuzos remontaron con goles de Salomón Rondón y a dos del final de Kenedy. A los Felinos les afectó mucho la expulsión al minuto 50 de Joaquim.

Para hoy: Atlas recibe al Atlético San Luis, León Vs Santos, Necaxa-Toluca, Cruz azul Vs Chivas y Tijuana Vs Mazatlán. (Por Martín Navarro Vásquez)