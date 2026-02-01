El ciclista mexicano Isaac del Toro ganó la sexta etapa del Tour Emiratos Árabes Unidos tras realizar una gran carrera y sobre todo un cierre espectacular, donde además logró colocarse como primero en la clasificación general. En la carrera de este sábado el llamado Torito llegó a la meta por delante del australiano Luke Plapp segundo y del austriaco Felix Gall.

Del Toro ganó con tiempo de 3 horas 27:54 segundos, y fue hasta en los últimos kilómetros cuando logró rebasar a quien iba de líder el italiano Antonio Tiberi, el cual llegó cuarto y ahora es segundo en la general.

Este domingo se correrá la última etapa del UAE Tour con un sprint de 149 kilómetros en el Abu Dhabi Breakwater. (Por Martín Navarro Vásquez)