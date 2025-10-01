Los Azulejos de Toronto de manera sorprendente se llevaron el primer juego de la Serie Mundial al vencer con un remontada espectacular a los Dodgers de Los Ángeles 11 carreras por 4 en encuentro celebrado en Canadá.

La gran figura fue Alejandro Kirk quien vivió momentos de historia al convertirse en el primer cátcher mexicano en jugar un Clásico de Otoño, además bateó un cuadrangular lo que ningún pelotero azteca había hecho antes para irse de 3-3 con 2 carreras impulsadas y un batazo de vuelta entera; también el primero en disparar tres imparables. De igual manera se lució Addison Barger, con un Gran Slam, el primero en Series Mundiales de un bateador emergente.

Hoy a las 6 de la tarde el segundo de la serie. (Por Martín Navarro Vásquez)