Un fallo judicial determinó que los amparos promovidos contra la construcción del Acueducto Solís–León deberán resolverse en juzgados federales de Guanajuato, donde se ejecuta la obra, lo que abre la puerta para que miles de amparos presentados en torno a esta obra, sean revisados.

La resolución del Pleno Regional en materias Administrativa y Civil establece que la competencia corresponde a esa entidad, al considerar que ahí ocurre la ejecución material del proyecto, independientemente de los posibles impactos en el Lago de Chapala y el abasto de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.