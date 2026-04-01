Tras una serie de bloqueos, quema de neumáticos, ponchallantas y balacera registrados en diversos sectores de Reynosa, Tamaulipas, usuarios en redes sociales hacen un llamado generalizado a “no salir de sus casas”.
Se reportó que sujetos armados derribaban a balazos las cámaras de videovigilancia del Centro de Control y Comando (C5).
Estos hechos, se reportaron en varias colonias, posteriormente se reportó quema de llantas en el bulevar Morelos, una de las arterias principales de la ciudad y que conecta con las carreteras a Río Bravo, Matamoros y Ciudad Victoria.
La quema de neumáticos se registró también en la carretera Ribereña y la entrada a Miguel Alemán.
Violencia paraliza Reynosa entre bloqueos, balaceras y quema de llantas
Tras una serie de bloqueos, quema de neumáticos, ponchallantas y balacera registrados en diversos sectores de Reynosa, Tamaulipas, usuarios en redes sociales hacen un llamado generalizado a “no salir de sus casas”.