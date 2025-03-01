La Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco otorgó una prórroga de tres meses para el cambio de placas, por lo que el nuevo plazo límite será el 31 de marzo de 2026.

La medida responde a la alta demanda del trámite, principalmente de contribuyentes rezagados.

El beneficio aplicará únicamente a propietarios que paguen el refrendo 2025 y cuenten con registro vehicular activo y sin modificaciones pendientes.

A partir del próximo año, circular con placas obsoletas implicará multas y posible retención del vehículo.

El canje es obligatorio para unidades con placas de los diseños Maguey, Minerva y Gota, que ya no cumplen la norma federal. Las únicas láminas vigentes serán Collage y Cabañas. (Por Edgar Flores Maciel)