La presidenta Claudia Sheinbaum desmiente que Emilia Calleja vaya a dejar la dirección general de la Comisión Federal Electricidad.

“¿Dónde salió eso? —Ha salido en varias columnas. —No, pues quién sabe quien ande con una grilla contra por ahí contra Emilia. No, es una extraordinaria servidora pública, extraordinaria. Honesta, trabajadora, conoce la Comisión como nadie”.

De hecho, comenta, la CFE ha logrado resultados importantes y tiene mucho trabajo pendiente, pues para el 2026 se está planeado construir cuatro plantas de ciclo combinado y otros proyectos para contribuir a la reducción de México a la emisión de gases de efecto invernadero. (Por Arturo García Caudillo)