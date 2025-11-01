Porque se termino el contrato con la empresa TISA es que se cerraron los módulos de recarga de apoyo al transporte al 50 por ciento desde hace más de un mes, reconoce la directora general de Transporte Público de la Secretaría del ramo, Mariana Bulos Rodríguez.

A la pregunta del por qué el cierre de los módulos fue tan abrupto y sin previo aviso la funcionaria señaló.

“No depende directamente de nosotros como Secretaría de Transporte. Entonces entre la presupuestacion y la contratación llevo ahí un poco más de tiempo y pues la verdad es que se entendía que si no se tenía un contrato, pues no tendrían ellos de operar tampoco”.

Tras informar que la empresa TISA fue recontratada, la Directora General de Transporte Público confirmó que a partir del 1 de diciembre todos los módulos de apoyo al 50 por ciento volverán a tener recargas. (Por José Luis Jiménez Castro)