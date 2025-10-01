El transporte público se perfila como una de las soluciones al tráfico en la avenida López Mateos, según se expuso en la tercera mesa técnica realizada hoy, centrada en la movilidad y con la participación de autoridades y sociedad civil.

El titular del Siteur, Amílcar López Zepeda, aclaró que no se trata de una disputa entre modelos, sino de definir el sistema que mejor responda a las necesidades operativas y de conectividad del corredor.

El análisis reveló que el tramo comprende 27 kilómetros, con 12 pasos a desnivel, 16 retornos y 33 cruces semaforizados, por donde circulan 18 rutas con baja rotación de pasajeros. Las mesas concluirán a finales de octubre con más de 3 mil 300 participaciones ciudadanas. (Por Edgar Flores Maciel)