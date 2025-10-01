El transporte público se perfila como una de las soluciones al tráfico en la avenida López Mateos, según se expuso en la tercera mesa técnica realizada hoy, centrada en la movilidad y con la participación de autoridades y sociedad civil.
El titular del Siteur, Amílcar López Zepeda, aclaró que no se trata de una disputa entre modelos, sino de definir el sistema que mejor responda a las necesidades operativas y de conectividad del corredor.
El análisis reveló que el tramo comprende 27 kilómetros, con 12 pasos a desnivel, 16 retornos y 33 cruces semaforizados, por donde circulan 18 rutas con baja rotación de pasajeros. Las mesas concluirán a finales de octubre con más de 3 mil 300 participaciones ciudadanas. (Por Edgar Flores Maciel)
Analizan modelo de transporte público para aliviar tráfico en López Mateos
El transporte público se perfila como una de las soluciones al tráfico en la avenida López Mateos, según se expuso en la tercera mesa técnica realizada hoy, centrada en la movilidad y con la participación de autoridades y sociedad civil.