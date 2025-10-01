Un Buen Fin 2025 con grandes expectativas es lo que tienen previsto los expertos y comerciantes de Jalisco, quienes estiman que los ciudadanos gastarán más dinero en comparación al 2024. Como primer factor, se anunció que este año habrá un día adicional al Buen Fin: durará 5 en total. Es voz de Javier Arroyo Navarro, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara.

“Un incremento en ventas a 7 mil 59 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de un 16.4%. Esto impulsado en mucho por el día adicional que tiene este Buen Fin, adicionado al 7% de crecimiento en los puntos de venta que se esperan tener para el Buen Fin.”

Estadística e históricamente, cada Buen Fin desde su creación, año con año, los ciudadanos gastan más dinero en promedio. (Por Gustavo Cárdenas)