En un operativo contra el huachicol, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró 33 mil litros de hidrocarburo robado en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

El hallazgo, realizado por el Ejército Mexicano cerca de la colonia Quinta Jesu, incluyó una toma clandestina, un tráiler con autotanque lleno de combustible y una retroexcavadora usada para la conexión ilegal.

No hubo detenidos, y todo el material fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que investiga el caso. Tlajomulco es uno de los municipios con mayor incidencia de robo de combustible, por lo que continúan los operativos federales permanentes en la zona. (Por Edgar Flores Maciel)