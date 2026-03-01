El diputado local del Partido Verde Ecologista de México, Alberto Alfaro García, señaló al gobierno de San Pedro Tlaquepaque por presuntos adeudos con el Sistema Intermunicipal de los SIAPA, en medio de la problemática por el abasto de agua en colonias del municipio.

El legislador afirmó que el ayuntamiento es uno de los principales deudores.

“El Ayuntamiento le debe al SIAPA más de 200 millones de pesos. Eso es una hipocresía: exigir eficiencia cuando el municipio, es el principal moroso, no se puede pedir un servicio de primera con un pago de cero”.

Alfaro García indicó que existe corresponsabilidad institucional, al recordar que el municipio forma parte de la Junta de Gobierno del SIAPA, donde se toman decisiones estratégicas sobre el servicio.

Asimismo, cuestionó que las inversiones anunciadas no se reflejan en la mejora del suministro de agua en diversas colonias de Tlaquepaque. (Por Marck Hernández)